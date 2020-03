RC Strasbourg, OL : Riolo trouve Ajorque aussi fort que Dembélé

true

En conflit ouvert avec Jean-Michel Aulas, Daniel Riolo prend un malin plaisir à égratigner son OL. Si bien qu’on ne sait pas vraiment s’il pense réellement ce qu’il dit. Ainsi, hier sur RMC, alors qu’il a été question d’une possible sélection de Moussa Dembélé (23 ans) pour l’Euro 2020, le journaliste a torpillé l’attaquant des Gones, pourtant auteur de 22 buts depuis le début de la saison et en feu depuis janvier. Il est même allé jusqu’à dire que le Strasbourgeois Ludovic Ajorque n’avait rien à lui envier !

« Qu’est-ce qui fait que pendant des années, Lyon peut aligner des joueurs comme ceux des années 2000 ou plus récemment Lisandro Lopez et Alexandre Lacazette, et se retrouve aujourd’hui avec Moussa Dembélé alors que le club n’a pas perdu en standing, en argent, en moyens ? Qu’est-ce qui justifie que tu as baissé de niveau comme ça ? Le club travaille beaucoup moins bien. »

« Je pose la question : pourquoi Victor Osimhen, qui est meilleur que Dembélé, est à Lille et pas à Lyon ? C’est quand même étonnant… Dieu sait que je ne suis pas fan de cet attaquant, mais même un attaquant comme Mbaye Niang, je me demande s’il n’est pas meilleur que Dembélé. Même un joueur comme Ludovic Ajorque n’a rien à envier à Moussa Dembélé ! »