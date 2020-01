Résultat Coupe de France : FC Nantes 1-3 OL (mi-temps)

false

Il ne fallait pas arriver en retard à la Beaujoire ce samedi soir. En effet, à l’issue des 45 premières minutes, on a déjà assisté à quatre buts et une première mi-temps très aboutie de la part de l’OL et de sa jeune pépite Rayan Cherki.

Le gamin de 16 ans a d’abord ouvert la marque dès la 55e seconde de jeu sur un mouvement impulsé par Moussa Dembélé, avant de doubler la mise sur une passe en retrait de Bertrand Traoré (0-2, 9e).

Si Renaud Emond, dont c’était la première titularisation avec Nantes, a réduit la marque sur un centre au cordeau de Moses Simon (1-2, 16e), les Gones n’ont pas relâché l’étreinte et Martin Terrier a inscrit un troisième but, idéalement lancé en profondeur par Cherki (37e).