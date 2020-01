Résultat Coupe de France : l’OL s’impose largement à Bourg-en-Bresse (7-0)

false

Même si l’OL menait 2-0 dès la pause, les Gones ont connu une première période difficile face à une équipe de Bourg-en-Bresse volontaire. Moussa Dembélé s’est néanmoins montré réaliste en profitant par deux fois des erreurs adverses (17e, 41e).

Après la pause, les Gones ont montré un visage bien plus sérieux et se sont détachés. Terrier (47e), Caqueret (55e), Caqueret (82e), Aouar (89e) et Cherkit (90+1e) ont donné une belle ampleur à la victoire lyonnaise.