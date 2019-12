Résultat Coupe de la Ligue : OL 4-1 Toulouse FC (terminé)

true

Après avoir rapidement mené 2-0, l’OL a géré sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue aux dépens d’un TFC (3-1) ayant enchaîné une neuvième défaite.

Après la terrible soirée de dimanche, qui l’avait vu s’incliner à domicile contre Rennes (0-1) et perdre ses deux meilleurs éléments offensifs (Reine-Adelaïde et Depay), l’OL avait besoin d’une thérapie de choc. Alors, tant pis si Toulouse est actuellement au fond du trou et qu’il n’y a que peu de mérite à s’imposer face à une équipe ayant perdu ses huit derniers matches.

Fin du match ! (4-1) L’OL se qualifie pour les 1/4 de finale de @CoupeLigueBKT. Traoré (x2), Lucas et Terrier sont les buteurs🔴🔵💪 #OLTFC Tirage au sort à partir de 23h15 ! pic.twitter.com/hhAepPG0Pb — Olympique Lyonnais (@OL) 18 décembre 2019

L’important était de gagner, et c’est ce que l’Olympique Lyonnais a fait ce soir. Avec Marcelo en défense, les Gones ont marqué par Traoré (2e, 57e), Lucas (17e) et Terrier (91e). Les Violets y ont cru en début de seconde période, quand ils sont revenus à 1-2 par Koné (47e). Mais ce fut bref. Ce soir, le plus fort, c’était l’OL.