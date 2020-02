Résultat Ligue 1 : déjà deux rouges, et l’OL qui a égalisé contre Nice (1-1, MT)

false

Sur une remarquable série en 2020, l’OL a abordé cette rencontre à Nice avec beaucoup de confiance. Cela s’est matérialisé par une grosse emprise sur le jeu à l’entame du match même si les Gones n’ont pas obtenu de grosses occasions. Les hommes de Rudi Garcia n’ont eu qu’une vingtaine de minutes pour en profiter avant le tournant du match. Un carton rouge pour Marçal qui a accroché Boudaoui en position de dernier défenseur, laissant l’OL à onze contre dix (22e).

En toute logique, un OGC Nice revigoré a repris le contrôle de la partie et n’a pas loupé l’occasion d’en profiter. Une frappe de Lees-Melou et une intervention pour le moins hasardeuse de Tatarusanu a permis à Dolberg, à l’affût, de débloquer le compteur (1-0, 33e). Le portier lyonnais a ensuite dû s’employer face à Ounas ou Dolberg pour éviter le deuxième but azuréen. Mais les Gones, solidaires, ont fini par arracher l’égalisation juste avant la pause. Après un joli numéro d’Aouar, Toko-Ekambi a poussé le ballon au fond de près (45+1e). Le signe d’un match qui a changé de physionomie, matérialisé par un deuxième jaune synonyme d’expulsion pour Ounas. Les deux formations vont donc jouer à dix contre dix.