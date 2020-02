Résultat Ligue 1 : l’OL tient une victoire solide à Metz (2-0)

false

A quelques jours de son choc en Ligue des champions face à la Juventus, l’OL aura assuré l’essentiel avec ce succès précieux en terre messine. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner. L’utilisation de la VAR à rallonge pour une main d’Udol, puis une première tentative de Cornet repoussée par Oukidja avant que l’arbitre ne décide de faire retirer le penalty, a finalement permis à Dembélé d’ouvrir le score juste avant la pause (1-0, 45e).

Les Gones, en seconde période, n’ont pas franchement dominé leur sujet et ont dû attendre l’expulsion de Diallo pour un mauvais geste pour être plus tranquille. Finalement, sur un corner au bout des arrêts de jeu, Aouar a profité d’une montée d’Oukidja pour aller marquer dans le but vide (2-0, 90+4e).