Stade de Reims – OL (1-1) : 4 raisons de grimacer malgré le point en Champagne

Rapidement devant sur un but de Lucas Tousart, l’OL n’a pas su tenir son avantage sur la pelouse du Stade de Reims (1-1). Encore une sale soirée pour Lyon !

L’OL loin de ses objectifs à la trêve

Douzième de Ligue 1 avec seulement 26 points, l’OL se retrouve aujourd’hui à 12 unités de Marseille (2e) et à 7 de Rennes (3e) qui compte un match en moins. Pire, les Gones ne sont parvenus à battre aucune des équipes actuellement dans le Top 6. Forcément, on est très loin des objectifs fixés en début de saison par Jean-Michel Aulas et Juninho. Seul lot de consolation pour les Lyonnais : ils ont fait mieux que tous les autres gros, battus par le chasseur rémois.

Moussa Dembélé finit mal l’année

Auteur de 10 buts en Ligue 1 lors de la première partie de saison, Moussa Dembélé a vraiment fini l’année en queue de poisson. L’ancien joueur du Celtic n’a plus marqué depuis le match de Nice le 23 novembre. Soit une série de 8 matches de mutisme. A Delaune, il a manqué le penalty de la victoire (83e). Penalty qu’il avait lui-même obtenu avant de buter sur l’excellent Perdrag Rajkovic.

Une histoire de penalty(s)

A Reims, l’OL n’a pas eu la VAR heureuse. Si l’arbitre Franck Schneider a désigné le point de penalty pour la faute indiscutable sur Moussa Dembélé, il en a, peut-être, oublié un pour un coup d’épaule d’Axel Disasi, faisant voler Martin Terrier (61e). Viril mais correct selon l’arbitre. Moins selon les Lyonnais qui ont eu le malheur de concéder le penalty de l’égalisation pour une faute de Kenny Tete sur Mathieu Cafaro… Si le tacle se termine dans la surface, l’ancien Toulousain semble accroché en dehors. Pas scandaleux mais litigieux quand même.

Anthony Lopes a fini bien amoché

Face à Reims, les Gones ont pris beaucoup de coup. Notamment Anthony Lopes, touché à la cuisse lors d’un contact avec un attaquant adverse et qui a joué tout le match en grimaçant, provoquant de nombreux arrêts de jeu. On peut le dire, après avoir dominé le premier quart d’heure, l’OL a vraiment souffert en Champagne…