Tribune supporters : du virage s’élèvera, l’histoire d’un chant

Cette semaine, retour en France avec une chanson très polémique puisqu’elle a fait réagir les politiques de deux villes en au moins une occasion : la version OL du classique de Charles Aznavour « Emmenez-moi ». Déjà, petit clin d’œil historique, la version originale est sortie en 1967, année du deuxième grand titre lyonnais, la Coupe de France (3-1 contre Sochaux), remportée à une période où l’ennemi stéphanois écrasait la concurrence.

A quelle époque est née la version lyonnaise de ce hit ? Difficile à dire. Parce qu’aucun article ne lui a été consacré dans la presse et parce que les principaux intéressés, les Bad Gones, refusent de communiquer avec les médias. Sur Youtube, la plus ancienne version mise en ligne remonte à 12 ans, soit à la fin de la grande époque de l’OL. Gageons qu’elle a plutôt vu le jour à la fin des années 90, début des années 2000.

En 2012, après la victoire de l’OL en Coupe de France, les joueurs l’avaient entonnée sur le toit de l’Hôtel de Ville, provoquant un mini tollé chez les politiques, au prétexte que les Stéphanois y sont qualifiés de bâtards, entre autres amabilités. Dans cette chronique, nous passons outre les insultes, sinon nous ne pourrions jamais parler des chansons argentines, pourtant les plus entraînantes du monde !

A signaler que les Nantais de la Brigade Loire, qui entretiennent une rivalité historique avec l’AS Saint-Etienne, l’ont également reprise à leur compte. On vous laisse prendre connaissance des paroles complètes de la chanson car, non, ses auteurs ne se sont pas contentés de détourner le refrain. Ils ont tout réécrit et c’est assez drôle, pour peu qu’on lise le texte avec un regard neutre !

Dans ce stade où la honte et l’ennui

Côtoient les clodos

Comme sponsors on a Vivendi

On a Casino

Il viennent de la Loire entière

Et des quartiers miteux

Tous imbibés de bière

De l’espoir plein les yeux

Des mirages

Traînant une odeur de grisou

Sentant le kebab cru

Applaudissant Guillou

Quand celui-ci salue

Le virage

Moi qui est connu Platini

Dans les années d’or

Maintenant on a Antonetti

Et on gobe les morts

Emmenez-moi à Geoffroy Guichard

Emmenez-moi au pays des bâtards

Il me semble que la misère

Serait d’être supporter des verts

On a prévu des fumigènes

Torcher les banderoles

C’est pour exprimer notre haine

Envers ces tafioles

A l’arrivée des équipes

On siffle l’adversaire

Qui n’a rien dans le slip

Mais qui craint pas les verts

C’est la merde

On sait que Casagrande

Fera des boulettes

Et que nos attaquants

Ne valent pas une cahouette

Qu’on va perdre

Je fuirai, laissant a Wasquehal

Le gain des 3 points

Pour rejoindre

Un tas de pédales au bistrot du coin

Emmenez-moi à Geoffroy Guichard

Emmenez-moi au pays des bâtards

Il me semble que la misère

Serait d’être supporter des verts

Après la défaite on r’fait le match

Avec des ivrognes

On est verts mais on a pas d’latche

Car on est des trognes

Prends la route qui nous mène

Aux mines du Forez

On s’dit que c’est pas la peine

De gaspiller notre pèze

Pour ce club

Quand on pense qu’il a 20 ans

Les frères Rivelli

Mystifiaient en dribblant

Les défenses du pays

Bandes de teubs

Quand les bars ferment

Que les Ultras torchent leur packs de 16′

En pensant aux poteaux carrés

De mai 76

Emmenez-moi à Geoffroy Guichard

Emmenez-moi au pays des bâtards

Il me semble que la misère

Serait d’être supporter des verts