Mandanda laisse le PSG dans sa panade, Still prévient déjà Nantes, Der Zakarian rassure pour Wahi

Stade Rennais : Mandanda ne se soucie pas du PSG

Héros du Stade Rennais face au PSG et nommé dans l’équipe type de la 28e journée de Ligue 1 après sa prestation mirifique au Parc des Princes (2-0), Steve Mandanda reste focalisé sur la fin de saison. « Il faut garder cet état d'esprit, ne pas avoir cet état d'esprit que sur ces matches-là, l'avoir tous les week-ends. Il faut aller au bout jusqu'à la fin de saison pour décrocher le meilleur classement possible, a-t-il analysé au micro de Canal+. Ça va être comme la saison dernière, jusqu'à la dernière journée, la dernière seconde. À nous d'être solides, de faire ce genre prestations, et surtout d'enchaîner des séries pour accrocher l'Europe car c'est l'objectif. Le PSG ? Je me consacre à mon équipe. Le plus important, c'est d'avoir gagné. Chacun a ses histoires à régler. On est contents de notre match. »

Stade de Reims : Still déjà focus sur la suite

Battu par l’OM hier à Delaune (1-2) après une série de 19 matches sans défaite, le Stade de Reims est rentré dans le rang mais Will Still voit encore de beaux jours devant lui. « Ce n’est pas une fin de série par rapport à ce qu’on a proposé et c’est exactement ce que j’ai dit aux joueurs à la fin de la rencontre. On peut déjà être très fier de l’histoire qu’on a écrite jusqu’à maintenant parce qu’il n’y a pas beaucoup d’équipes qui vont faire 19 matchs sans défaite, a confié le coach du Stade de Reims avant de se projeter sur le déplacement à Nantes le 2 avril prochain. On paye aujourd’hui peut-être un manque d’efficacité et de concentration par moment. On a écrit une histoire et c’est maintenant à nous d’en écrire une autre sur les 10 matchs qu’ils restent. De se pousser jusqu’au bout pour aller accrocher quelque chose, quoi que ce soit. De grappiller des points. Si on regarde le contenu du match, on a réussi à mettre en difficulté une très bonne équipe de Marseille, dans un match très intense, beaucoup de duels et de deuxièmes ballons. Je ne peux que être fier d’avoir mis en difficulté jusqu’à la 90ème cette équipe de Marseille. »

MHSC - Clermont (2-1) : les réactions de Der Zakarian et Gastien

Michel Der Zakarian : « C'est bien de remporter cette victoire. Cela permet de gagner deux places. Pour être sûr de se maintenir, il nous manque deux victoires. On a treize points d'avance sur le premier relégable alors que l'on n'en avait que deux à mon arrivée. Wahi ? Sur le premier but, il est bien placé. Sur le second but, il a fait un bel appel, met la frappe qu'il faut. C'est la classe. Sa blessure à la cheville n'a rien d'alarmant. »

Pascal Gastien : « On est seulement déçu par le résultat. C'était un bon match pour le public, avec deux gardiens extraordinaires, mais on a perdu. C'est décevant au regard de ce que l'on a pu faire. Il nous a encore manqué ce brin de justesse pour finir les occasions. Avec quarante points, on ne sera pas loin. Si on continue dans cet état d'esprit, si on ne se disperse pas, si on est solidaire, on sera en Ligue 1 l'an prochain. On est sur la bonne voie pour remporter des matches. »

OGC Nice - FC Lorient (1-1) : Le Bris fait confiance aux arbitres

Régis Le Bris se satisfait du point pris par le FC Lorient, hier à Nice (1-1). « C'est vraiment un bon point. Peu de gens auraient dit en début de saison qu'on puisse rivaliser à la 28e journée avec une équipe qui cherche à jouer l'Europe et qu'on fasse ce type de match chez eux, en leur posant énormément de problèmes. C'est l'histoire de la progression de la culture de notre équipe : les 30 derniers mètres. C'est la partie la plus difficile, là où il faut les repères les plus fins et on ne les a pas encore. On n'est pas très loin de les avoir mais il va encore falloir un petit peu de temps. Je n'ai revu aucune des actions (litigieuses). Je fais confiance aux arbitres. J'espère qu'ils ont pris les bonnes décisions. »