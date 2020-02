Coupe de France : OL – OM, les compos (les Gones avec un trio offensif, pas de Mandanda à Marseille)

true

Les entraîneurs de l’OL et de l’OM, Rudi Garcia et André Villas-Boas, ont communiqué leurs onze de départ avant le choc de ce soir en Coupe de France.

Sommet des quarts de finale de la Coupe de France, l’Olympico débute à 21h. Rudi Garcia et André Villas-Boas viennent de livrer leurs compositions d’équipe, avec quelques surprises des deux côtés. Le coach des Gones aligne un trio offensif Toko Ekambi-Dembélé-Terrier alléchant.

Son homologue marseillais, lui, doit composer sans Jordan Amavi et Duje Caleta-Car, suspendus. Sans surprise, il a remplacé le premier par Hiroki Sakai et le second par Boubacar Kamara, Kevin Strootman prenant la place de ce dernier au milieu. Steve Mandanda, convalescent, est remplacé par Yohann Pelé. Enfin, en attaque où Dario Benedetto et Nemanja Radonjic sont blessés, c’est Valère Germain et Maxime Lopez qui sont titularisés.

La composition de notre équipe pour affronter Marseille en quart de finale de @coupedefrance ! 🔴🔵#OLOM pic.twitter.com/6UxVrQ9sx2 — Olympique Lyonnais (@OL) February 12, 2020

OL : Lopes – Tete, Andersen, Denayer (cap.), Cornet – Caqueret, Tousart, Aouar – Toko Ekambi, M. Dembélé, Terrier.

OM : Pelé – Sarr, Kamara, Alvaro, Sakai – Rongier, Strootman, Sanson – Lopez, Germain, Payet (cap.).