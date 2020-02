Girondins – OM (0-0) : Villas-Boas encense Mandanda et prévient les Verts

false

Une année de plus, donc, l’OM ne parviendra pas à faire tomber un triste record. Et ça fait désormais 43 ans que le club phocéen n’a plus gagné à Bordeaux, face aux Girondins. Enième match nul, ce soir (0-0), au cours d’une (faible) rencontre qui aura sutout permis aux deux gardiens de s’illustrer.

Face aux médias, c’est en substance ce qu’a déclaré l’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas. Qui a toutefois précisé qu’il modifierait sans doute un aspect tactique mercredi face aux Verts de Saint-Etienne.

L’importance de Mandanda

« Steve a fait deux arrêts impossibles, en première mi-temps et encore un autre en deuxième mi-temps avec cette tête, c’est vrai. Cette saison, il est là pour nous, il nous a sauvés sur plusieurs matches. Cependant, on a eu des situations et Costil a fait deux arrêts importants aussi. C’était un match ouvert, bien à regarder j’espère, avec deux équipes qui ont essayé de gagner. Il y a juste un peu de tristesse parce qu’on n’arrive pas à terminer cette série négative ici, à Bordeaux(…)A Saint-Etienne, il faudra de la récupération et plus de réussite. Il faudra surtout avoir plus de joueurs dans la surface de réparation. Il faut retrouver notre dynamique mais la confiance est encore là. »