Granville – OM (0-3) : Alvaro, Germain, Lopez.. Les leçons d’un succès long à se dessiner

Alvaro, la récompense du soldat

A voir son regard noir au fur et à mesure de la rencontre, qui l’a même conduit à faire une faute « utile » qui lui a valu un carton jaune (71e), Alvaro n’avait aucune envie de voir l’OM trébucher face à des joueurs amateurs. C’est donc lui qui a remédié à l’inefficacité de son secteur offensif pour débloquer le compteur à l’entrée du dernier quart d’heure. Sa frappe limpide du droit a soulagé tout le monde du côté marseillais. Et a précipité la fin du Petit Poucet normand.

Le calvaire de Germain

Pour cette rencontre, André Villas-Boas avait décidé de privilégier Valère Germain à Dario Benedetto à la pointe de l’attaque. Seulement, l’attaquant marseillais a montré une fois encore qu’il n’avait pas le profil pour jouer en numéro 9 dans un 4-3-3. Pendant la première période, Germain a traversé la rencontre comme une ombre. Ce fût à peine mieux après la pause avec un Benedetto installé à ses côtés. Problème, sur sa seule vraie opportunité dans la surface, il n’a pas été capable d’inquiéter le portier adverse.

Lopez, Radonjic… Les remplaçants habituels séduisent

C’est une des belles satisfactions de l’OM sur cette rencontre. Maxime Lopez, titularisé par Villas-Boas pour apporter un peu plus de justesse technique dans un bloc resserré de Granville, a parfaitement répondu aux attentes. Très disponible, souvent bien placé, Lopez aurait mérité une petite récompense, mais il a loupé le but du break alors que l’OM menait déjà 1-0. Quant à Nemanja Radonjic, fantomatique comme titulaire contre le Stade Rennais, il a une nouvelle montré à Villas-Boas que le statut de supersub lui collait à la peau, avec une entrée décisive ponctuée d’un but.