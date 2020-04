L’instant OM : Eyraud fait fausse route avec sa croisade contre les salaires actuels

true

Supporter de l’OM devant l’éternel (qui, pour lui, s’appelle Raymond Goethals), Raphaël Nouet revient chaque mercredi soir sur l’actualité chaude de son club de cœur.

Quelle image pathétique le football français montre au monde entier, si tant est que le monde en ait pour une fois quelque chose à faire du football français. Chacun prêche pour sa paroisse, tout le monde hurle d’un côté à la crainte de la faillite, tout en venant en aide à la population de l’autre pour montrer que, non, non, les footballeurs ne vivent pas sur une autre planète.

Et au milieu de ça, il y a des présidents qui négocient avec leurs joueurs des baisses de salaires, récupérables ou non, durables ou non. On le sait, Jacques-Henri Eyraud a cru sentir le bon coup et s’est engouffré dans la brèche, avec l’idée de renégocier les émoluments de ses cadres. Je trouve ça proprement scandaleux.

Certes, les footballeurs gagnent beaucoup d’argent. Mais ils n’ont rien volé. Ces salaires leur ont été accordés par des dirigeants désireux de les recruter et qui, comme tout patrons d’entreprise, donnent 1€ à leurs employés parce qu’ils sont sûrs de toucher 2€ (ou plus). S’ils ont donné 2€, c’est leur problème. Eyraud a négocié lui-même l’arrivée de Dimitri Payet car il voulait en faire la tête de pont du Champions Project. Les 500.000€ mensuels, c’est lui et lui seul qui les a accordés au Réunionnais.

Les @restosducoeur des Bouches-du-Rhône distribueront 4️⃣0️⃣0️⃣ colis alimentaires à destination des étudiants et personnes démunies🍴🎁 📍Rendez-vous ce 𝗷𝗲𝘂𝗱𝗶 𝟮𝟯 𝗮𝘃𝗿𝗶𝗹 à partir de 𝟭𝟬𝗵 sur le parvis 𝗚𝗮𝗻𝗮𝘆 de l’ @orangevelodrome.

#cOMbatquotidien ⎢#OMFondation — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 22, 2020

Profiter aujourd’hui de la crise pour revenir en arrière, c’est éthiquement très petit. Et c’est en outre voué à l’échec. Si vous n’êtes pas d’accord, oubliez les sommes en jeu et demandez-vous ce que vous feriez si votre patron vous annonçait qu’après la crise, il serait bon que vous gagniez moins. Votre niveau de vie est adapté à ce que vous touchez. C’est pareil pour les footballeurs. Leurs 500.000€ (ou autre) sont investis dans des projets immobiliers, de reconversion, sont reversés à la famille, etc.

« Jacques-Henri, arrête de donner des salaires anglais ou qataris alors que tu as une bourse française »

Alors non, Jacques-Henri, ne touche pas aux salaires actuels. Arrête de rêver à un effort suprême de tes troupes. Ça n’arrivera pas. Par contre, tire les bonnes conclusions de cette crise et arrête de donner des salaires anglais ou qataris alors que tu as une bourse française. Je le redis : le football français est dans le dur parce qu’il fait fausse route depuis trop longtemps. Parce qu’il se rêve en Top 5 européen alors qu’il a des affluences, un palmarès et un niveau global de Deuxième division mondial.

Il est temps de réapprendre à vivre avec ses moyens, avec ses faibles ressources. Arrêtons de demander des efforts aux joueurs alors que les dirigeants sont incapables de leur dire non lors des négociations. Le patron un du plus grand club français ne peut pas se permettre d’agir ainsi aussi petitement. Surtout avec ceux qui ont l’avenir de l’OM entre leurs pieds…