L’instant OM : milliardaire saoudien et foutage de gueule parisien

Supporter de l’OM devant l’éternel (qui, pour lui, s’appelle Raymond Goethals), Raphaël Nouet revient chaque mercredi soir sur l’actualité chaude de son club de cœur.

Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous vous êtes forcément enflammé mardi pour la rumeur Al-Walid ben Talal à l’OM. Surtout qu’en début de soirée, le compte Twitter d’un supporter parisien bien connu (Super Cazarre) a assuré qu’il s’agissait d’une véritable information, que les négociations étaient avancées et qu’elles avaient été initiées par Emmanuel Macron lui-même.

Que le Président de la République, fan de l’OM, ait imité l’un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, en mettant en contacts un milliardaire et son club de cœur, que le rachat soit une réalité ou pas, il est temps de se poser la question qui fâche : qu’est-ce que cela va bien pouvoir changer à notre vie ? Car tous ceux qui rêvent de voir l’Arabie Saoudite permettre à l’OM de faire tomber le QSG de son piédestal doivent se rendre à l’évidence : ce n’est plus possible.

Parce que, justement, à cause des Qataris, le fair-play financier a mis en place des règles très strictes pour limiter au maximum le foutage de gueule. Par exemple, rebaptiser le centre Robert Louis-Dreyfus du nom d’une société de télécommunication qu’on ne trouve pas dans nos contrées (quel intérêt ?), ce serait trop gros donc immédiatement retoqué. Idem avec une banque qui n’a aucune agence en France…

Ooredoo, QNB et même le summum du doigt d’honneur à toutes les règles d’éthique qu’est Aspire, contrat rapportant 20 M€ annuels au PSG mais à condition que son nom n’apparaisse pas sur le maillot (!!!), tout cela, c’est de l’histoire ancienne. Pour gruger, désormais, les Qataris doivent entrer dans l’actionnariat d’une société française. C’est ce qui s’est passé avec All, nouveau sponsor maillot parisien. Mais là encore, on peut compter sur le FPF pour trouver une parade à brève échéance.

« Je crois que l’OM n’a aucun intérêt à dévier de sa stratégie actuelle, qui consiste à s’autofinancer »

Du coup, Al-Walid ben Talal peut venir mais comment va-t-il pouvoir dépenser ses millions ? Il n’a pas le droit de gonfler le budget artificiellement, pas le droit d’acheter des joueurs à outrance (McCourt et Eyraud ont payé cher pour le savoir), pas le droit de faire venir des sponsors de son pays qui surpayeraient le bon d’entrée… En bref, il va être pieds et poings liés par le fair-play financier !

Cela pour dire que, même si je serai content qu’il vienne, je crois que l’Olympique de Marseille n’a aucun intérêt à dévier de sa stratégie actuelle, qui consiste à s’autofinancer. Il faut absolument en finir avec la politique du mécénat, qui provoque un effondrement total à chaque fin de cycle. C’est d’ailleurs ce qui guette la grenouille parisienne – et le plus tôt sera le mieux, qui se prend pour un bœuf depuis l’arrivée des Qataris…