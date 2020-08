LOSC, OM – Mercato : le dossier Juan Macias parti pour durer ?

true

Paraît-il courtisé par l’OM, l’attaquant José Juan Macias, qui évolue au Mexique, ne manque pas de prétendants. Dont le LOSC.

L’information a été donnée hier. Par le quotidien AS selon lequel l’OM aurait formulé une offre au sujet d’un attaquant mexicain évoluant au sein des Chivas de Guadalajara. Son nom ? José Juan Macias, âgé de 20 ans.

Si rien ne permet de confirmer l’existence de contacts entre les deux parties, le média donne tout de même plus amples formations au sujet du joueur. Qui, de toute évidence, aurait le choix pour sa future destination. En effet, et en marge de l’intérêt du LOSC, qui ne date pas d’aujourd’hui, deux clubs seraient également apparus dans le dossier : La Lazio de Rome et la Real Sociedad.

Peu probable que Macias file à Marseille, ou encore à Lille, en quelques jours. Les enchères devraient au contraire monter.