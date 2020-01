OL, LOSC – Mercato : Lihadji envoyé en réserve à l’OM, Villas-Boas s’explique

true

En point presse, André Vilas-Boas a expliqué qu’Isaac Lihadji évoluerait avec la réserve de l’OM jusqu’à nouvel ordre. Une décision qu’a expliquée le technicien portugais. « On attend la décision du joueur sur notre proposition. On a repoussé la date. Hier on a eu une réunion avec Andoni et il nous a dit qu’Isaac réfléchissait encore. C’est son futur. C’est à lui de le décider. Nous, on a pris la décision de le mettre en réserve en attendant qu’il dise oui ou non. »

Joyeux anniversaire à lui 😍💙💙 pic.twitter.com/BNq7Fjv1zV — KISH KUSH KASH HELL YEAH (@RayanZ13_) January 8, 2020

« Notre dernière proposition n’a pas été acceptée »

Et à AVB d’ajouter : « C’est lui qui décidera de son avenir. J’ai essayé d’avoir toujours une relation directe. Peut-être qu’il veut continuer d’être dans un autre club. Nous on ne peut pas être otage comme ça de sa décision. » A 17 ans, Lihadji intéresse notamment Dortmund, l’OL et le LOSC. Et semble vraiment se rapprocher d’un départ…