OL, OM : Aulas menace Eyraud d’une action en justice !

Alors que le football français devrait se montrer uni dans la tempête de reports qu’a occasionnée la pandémie de coronavirus, on assiste à un règlement de comptes entre vieilles rancœurs. Pour avoir émis l’hypothèse d’une saison blanche, ce qui avantagerait son équipe, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, s’est attiré les foudres de ses confrères, notamment Jacques-Henri Eyraud.

Le dirigeant de l’OM a tiré à boulets rouges sur son homologue lyonnais, comme il y a deux ans, quand il estimait que les Gones avaient les faveurs du corps arbitral en matière de pénalties. Aulas n’a évidemment par tardé à répondre via Twitter. Le premier message, nous en avons parlé hier. Le deuxième est encore plus acide et menace JHE d’une action en justice en plus de se moquer de lui !

@OL @jheyraud Le foot JH n’a jamais été ta meilleure compétence:après avoir proposé d’augmenter ls points pour les buts marqués hors de la surface 😂, les 200m€ de pertes en 3 ans pour 30 autorisés par le FFP,tu t’exposes à 1 plainte en diffamation car tu as travesti mes propos! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 14, 2020

« Le foot, Jacques-Henri, n’a jamais été ta meilleure compétence : après avoir proposé d’augmenter les points pour les buts marqués hors de la surface, les 200 M€ de pertes en trois ans pour 30 autorisés par le FFP, tu t’exposes à une plainte en diffamation car tu as travesti mes propos ! » Avantage Aulas, service Eyraud…