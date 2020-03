true

Des supporters de l’OM font retentir le Aux Armes en vigueur au Vélodrome le soir à 20h pour soutenir le personnel hospitalier.

A quoi reconnaît-on un pays ou une ville de foot ? Au fait que les applaudissements destinés au personnel hospitalier, soumis à une crise sans précédent à cause du coronavirus, sont remplacés par des chants de football. Au Royaume Uni, terre où le ballon rond est roi, le You’ll Never Walk Alone retentit un peu partout. Et dieu sait si le refrain est adapté au contexte…

A Marseille, une vidéo tournant sur les réseaux sociaux montre des habitants de la cité du Parc des Roses, dans le XIIIe arrondissement, en train de se lancer un Aux Armes habituellement confiné aux tribunes du Vélodrome. Ça ne résonne pas encore aussi bien que dans l’enceinte du boulevard Michelet mais il reste du temps pour s’entraîner !

AUUUUXXX ARMEEEEEEEEEEES !!! 🔥🔥Merci pour ce beau moment depuis le 13e (résidence parc des roses) à Marseille. Mais surtout, merci pour nos professionnels mobilisés ❤ (Merci à Christelle) #Onapplaudit #Marseille pic.twitter.com/WZ4SzTqEzR — La Provence (@laprovence) March 21, 2020

On attend désormais que le « Et nous allons gagner » de la chanson arrive le plus vite possible, que le confinement se termine et que le football reprenne ses droits un peu partout, et surtout à Marseille !