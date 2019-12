OM : Adil Rami dans une nouvelle galère en Turquie

true

Viré de l’Olympique de Marseille pour faute grave après être allé faire Fort Boyard alors qu’il était blessé, Adil Rami (34 ans) a du mal à remettre de l’ordre dans sa carrière. Parti à Fenerbahçe pour se relancer, le défenseur ne joue que très peu voir pas du tout, se contentant des petits matches de Coupe de Turquie depuis son arrivée.

Outre le fait que Rami soit arrivé à court de forme sur les rives du Bosphore, « L’Equipe » assure que l’ancien compagnon de Pamela Anderson – 5e défenseur de l’effectif – serait aussi victime d’un conflit d’influence qui le dépasse entre l’entraîneur Ersun Yanal et le directeur sportif qui l’a fait signer Damien Comolli.

Le président du club stambouliote n’en veut plus

« Cela fait plusieurs semaines qu’il est au top et attend d’avoir enfin du temps de jeu. Il espère, il n’a qu’une envie : retrouver le terrain. Sur les raisons de sa faible utilisation, il est dans le flou », assure un proche qui dépeint un Rami avec l’envie de s’accrocher malgré tout.

La situation serait cependant arrivée jusqu’aux oreilles du président du Fener, Ali Koç, qui, agacé, aurait demandé à Damien Comolli de se débarrasser du Champion du Monde 2018 le plus rapidement possible. Rappelons qu’Adil Rami a signé pour une saison plus une en option…