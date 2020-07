OM : Ajroudi croit encore au rachat du club, une nouvelle casserole le rattrape !

Mohamed Ajroudi ne s’avoue jamais vaincu. On peut reprocher beaucoup de choses au potentiel repreneur de l’OM mais certainement pas sa détermination à vouloir racheter le club phocéen. Malgré les démentis du clan McCourt, La Provence assure dans son édition du jour que l’homme d’affaires franco-tunisien croit encore en ses chances de mettre la main sur l’OM.

#OM : À Gabes, Ajroudi intrigue aussi… Sous sa coupe, le Stade Gabésien est descendu en D2 tunisienne et a connu au moins autant de tumultes que lors de sa tentative de rachat de l’OM… #VenteOM

By @LudovicFerro et @gouffa83 https://t.co/sXNR5bLz1W

— Jérémy Tordjman (@Jay_Tordjman) July 29, 2020