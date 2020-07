OM : Ajroudi défie ouvertement Eyraud et McCourt

true

Menacé d’une plainte, l’homme d’affaires franco-tunisien désirant racheter l’OM a expliqué qu’il ne craignait pas les poursuites judiciaires.

Le ping-pong continue ! Hier soir, l’Olympique de Marseille a engagé en annonçant avoir déposé une plainte à l’encontre de Mohamed Ajroudi. L’homme d’affaires franco-tunisien a laissé ses avocats répondre ce mercredi matin via un communiqué diffusé par La Provence.

Celui-ci expliquait notamment :« Son projet a déjà rencontré un écho très important chez les supporters qui sentent la sincérité de son engagement pour l’OM dont il sait, lui, que c’est bien plus qu’une entreprise ! Nous ne laisserons en aucun cas porter atteinte à son honneur et à sa considération. Dans ces conditions, nous réagirons par toutes voies de droit à ces tentatives de déstabilisation. »

Mais Ajroudi n’en est pas resté là. Contacté par l’AFP, il a ouvertement défier Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud : « Ils veulent aller en justice ? C’est bien, on va se défendre. C’est pour nous mettre la pression, mais qu’est-ce qu’on a fait de mal ? On veut juste acheter le club, c’est tout ».