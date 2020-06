OM : Ajroudi dévoile les détails de son projet de rachat du club

true

S’il s’était déjà dévoilé publiquement, Mohamed Ayachi Ajroudi a un peu plus détaillé les contours de son projet de rachat de l’OM.

C’est dans le cadre d’une interview accordée à l’AFP que l’homme d’affaires franco-tunisien a levé le voile sur le projet qu’il prépare pour le club phocéen. Assurant qu’il n’est ni « un intermédiaire », ni un « porteur de valise », Ajroudi assure que le rachat du club est une « idée avec (son) équipe ».

Face aux réticences pour vendre le club du clan McCourt, Ajroudi a déjà une réponse toute faite. « Tout est à vendre et tout est à acheter », estime l’homme d’affaires qui assure se préparer « depuis longtemps. On ne se jette pas dans la mêlée comme ça. » Souhaitant « mettre de l’argent » pour « développer le club », Ajroudi se veut néanmoins prudent sur son offre de rachat. « Il faut qu’on connaisse le passif et l’actif, on ne va pas faire une offre aveugle », nuance-t-il.

Par ailleurs, face aux réserves sur la provenance de ses fonds, Ajroudi semble tenir à son indépendance, y compris vis-à-vis des investisseurs potentiels. « Je suis un industriel. Je ne suis l’intermédiaire de personne. Racheter l’OM, c’est notre idée avec mon équipe, je ne suis pas le porteur de valise des Saoudiens, des Koweïtiens ni de quiconque sur cette terre ». Il assure donc que « les Saoudiens et les Émiratis ne dépasseront pas la majorité du tour de table ». Enfin, l’homme d’affaires conclut sur sa vision d’un projet qui semble dépasser le simple rachat d’un club de football. « L’OM serait le moteur d’un projet plus vaste, humanitaire, social mais aussi économique, destiné à s’épanouir au cœur même du stade Vélodrome », assure Ajroudi.