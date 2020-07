OM : Ajroudi, McCourt… Les négociations ont commencé pour la vente du club

true

Selon les informations du Parisien, les discussions auraient débuté de manière concrète entre le clan Ajroudi et le clan McCourt pour un rachat du club.

Voilà près de trois semaines maintenant que Mourad Boudjellal a mis le feu du côté de l’OM. L’ancien président du RC Toulon a annoncé être le porte-voix d’un projet de rachat du club phocéen porté par l’homme d’affaires tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Depuis, la discrétion semble être redevenue de mise.

Après les paroles, place aux actes. Le Parisien, ce jeudi, annonce en effet que les discussions ont démarré de manière concrète entre le projet porté par Mohamed Ayachi Ajroudi et le clan McCourt.« Selon nos informations, la banque mandatée par le potentiel repreneur du club marseillais a entamé les premières étapes d’une négociation qui s’annonce longue », écrit le quotidien. D’autant plus longues que du côté de l’homme d’affaires américain, on reste sur une position non-vendeuse pour le moment.

Cette position peut tout à fait s’inscrire comme une posture de départ pour mieux négocier par la suite. Les intentions des deux parties vont donc se dévoiler plus précisément au fil des discussions. Une chose est sûre, le Parisien confirme que le projet Ajroudi se ferait en association avec Mourad Boudjellal mais aussi Louis Acariès. Par ailleurs, le Parisien estime que la somme totale de 700 millions d’euros annoncée par le Figaro pour le rachat et les investissements dans le club serait « excessive ».