OM : Akhenaton tente (sans succès) d’atténuer la polémique sur Jump

true

Le leader d’IAM a évoqué la polémique sur le morceau accompagnant l’entrée des joueurs au Vélodrome, polémique qu’il a lui-même engendrée.

Dimanche, L’Equipe a consacré un article aux liens étroits l’unissant l’Olympique de Marseille au milieu du rap. Le leader d’IAM, Akhenaton, a fait polémique en assurant qu’il fallait la mythique chanson d’entrée des joueurs au Vélodrome, Jump de Van Halen, pour lui donner une consonance plus moderne, plus R&B. Ce qui a provoqué un tollé chez les supporters marseillais, alors même que Jacques-Henri Eyraud a précisé dans l’article que rien ne se ferait sans leur accord…

Ce soir, sur RMC, Akhenaton est revenu sur ses propos ayant enflammé la toile. Et il a été loin de jouer le pompier de service… «Les gens me connaissent suffisamment bien pour savoir que c’était une plaisanterie. C’était du second degré. Je pense que ça prend de telles proportions car il n’y a plus de deuxième degré nulle part.»

«Si on était entrés en 1986 sur La danse des canards, on la garderait ? Dès que je finis les répétitions, je vais le faire et je vous l’envoie, promis. Pour vous montrer ce qu’on peut faire avec.»