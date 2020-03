OM : Alvaro et Benedetto prennent une sacrée leçon

Hier, sur notre site, on vous relayait la vidéo d’Alvaro Gonzalez, le défenseur central de l’OM, qui tentait, comme il le pouvait, de « tuer le temps » à son domicile. Comme ses coéquipiers, et au même titre que tous les footballeurs désormais, le Marseillais est dispensé d’entraînement.

Voici aussi pourquoi il avait tenté de jongler, face caméra, avec un rouleau de papier toilette. Sans trop de succès. Sur son compte twitter, le club olympien a relayé une vidéo d’un autre marseillais qui, lui, n’éprouve pas la moindre difficulté. On peut donc rester chez soi et exceller dans le jongle de papier toilette.

Holà @PipaBenedetto et @AlvaroGonzalez_ ! Défi relevé 😜👌💙 En confinement on passe le temps comme on peut ! #RESTEZCHEZVOUS !

Vous validez @lephoceen@renemalleville ? 😂 #TeamOM pic.twitter.com/MxPbyc9YwA

— L’ADN Marseillaise (@AdnMarseillaise) March 16, 2020