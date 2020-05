OM : Alvaro Gonzalez en remet une couche après le coup de pression de Villas-Boas

true

Vingt-quatre après son entraîneur, André Villas-Boas, le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez a demandé aux dirigeants de l’OM qu’ils renforçent l’équipe.

Hier, André Villas-Boas a donné une interview sans langue de bois à RMC. Le Portugais y assurait vouloir continuer à l’Olympique de Marseille. Mais pas à n’importe quelle condition. Il veut qu’Andoni Zubizarreta continue de piloter le recrutement et qu’il y ait des moyens pour se renforcer. Ce qui n’est pas gagné vu l’état des finances du club. Ce mercredi, c’est au tour d’Alvaro Gonzalez de mettre la pression à ses dirigeants, toujours sur la radio.

« Le coach pense comme moi, comme nous. On a relevé le défi de venir à l’OM, alors que le club était dans un moment difficile. On savait que les supporters marseillais allaient avoir une forte exigence envers nous. On a mis du nôtre pour se qualifier en Ligue des champions. J’espère que l’été se passera bien, que l’OM pourra récupérer d’un point de vue économique et que l’on sera en mesure de construire une équipe très compétitive pour jouer un rôle intéressant aussi bien en championnat qu’en coupe d’Europe. »

« Nous sommes conscients de la situation difficile que vit l’OM sur un plan économique. D’autres clubs en Europe sont dans ce cas. Mais on espère que l’OM fera l’effort nécessaire. C’est le discours qu’ont eu nos capitaines, l’entraîneur et d’autres joueurs qui ont parlé en conférence de presse. On s’est mouillé et on a dit les choses franchement. »