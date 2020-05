OM : André Villas-Boas au cœur d’un lobbying géant

true

Les entraîneurs portugais bénéficient d’une formation et d’un lobbying sans équivalent dans le monde, et surtout pas en France.

Alors qu’il doit rencontrer Jacques-Henri Eyraud pour faire le point sur son avenir à l’OM, André Villas-Boas sait qu’il pourra aisément rebondir en cas de départ. Car, comme l’explique L’Equipe dans son édition du jour, les entraîneurs portugais bénéficient d’un lobbying géant – ainsi que d’une formation pointue – leur permettant d’être présents aux quatre coins de la planète.

« La mode est au coach portugais et cela en exaspère plus d’un en France. Mais elle n’est pas tombée du ciel. Au Portugal, « le plan de développement de l’entraîneur portugais vers l’étranger » fait partie des objectifs de l’association des coachs. Un concept et une marque ont été créés (Portuguese coach), chaque entraîneur met sa notoriété au service de son prochain et l’entraide est permanente. »

« La stratégie de placement de l’entraîneur portugais à l’étranger, à travers le lobbying, est écrite noir sur blanc et assumée. Tout est mis en œuvre pour que le coach portugais conquière le monde, la Fédération et la Ligue sont derrière lui, et Jorge Mendes, l’un des agents (portugais) les plus influents du monde, met son entregent à son service. »