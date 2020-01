OM : André Villas-Boas fait un nouveau point Mercato

true

L’OM s’est qualifié aux forceps dimanche en Coupe de France. Au stade des 32es de finale de la compétition, les hommes d’André Villas-Boas ont dû attendre la séance de tirs au but pour prendre la mesure de Trélissac (1-1, 4 tab 2).

Donc JHE a distribué 10.000 euros de primes à chaque joueur présent sur la feuille de match pour une victoire face à l’OL mais est incapable de laisser sa part de recette à un club semi-pro …🙃#OM

Fauché. — Abdellah Boulma (@abdellahboulma) January 5, 2020

La rencontre n’aura pas brillé par son spectacle mais plutôt par le fait que Jacques-Henri Eyraud n’ait pas laissé la recette au club amateur, comme le veut la tradition. Le club phocéen a longuement justifié ce choix hier soir dans un communiqué, qui n’a pas convaincu grand monde. En attendant, il faut bien préparer la suite de la saison, avec un périlleux déplacement à Rennes dès vendredi en L1 (20h45).

« On a une chance de bouger si on fait des ventes »

Le déplacement chez les Bretons marquera un début d’année compliqué. L’OM a une deuxième place à préserver en championnat et il ne faudra pas trop compter sur le mercato de janvier pour se renforcer. André Villas-Boas l’a reconfirmé dimanche. « On ne peut pas recruter. On a une chance de bouger si on fait des ventes. C’est le message que m’a transmis ma direction », a-t-il appuyé en conférence de presse.