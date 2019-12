OM : André Villas-Boas ne veut pas griller son super joker

true

Si les performances de Nemanja Radonjic pourraient en faire un titulaire à l’OM, André Villas-Boas ne souhaite pas prendre le risque de suite.

Auteur de ses quatre buts cette saison lors de ses sorties du banc, Nemanja Radonjic (23 ans) est lentement mais surement en train de se muer en « Super sub » à l’Olympique de Marseille. S’il applique des principes de « méritocratie » dans ses choix et que le Serbe peut clairement disputer une place de titulaire, André Villas-Boas devrait repousser cette possibilité pour après la trêve.

« Il faut profiter de l’état d’esprit « supersub » de Radonjic »

Hier en conférence de presse, à deux jours du match face à Nîmes, le technicien s’est voulu assez clair sur la question : « Radonjic fait tout pour mériter une opportunité. J’ai eu plusieurs conversations avec lui, on est d’accord tous les deux, en ce moment, il se trouve qu’on a un « supersub » qui se trouve bien et a un vrai état d’esprit, il faut profiter de ça », a glissé AVB dans des propos retranscrits par « L’Equipe ».

Il faut dire qu’André Villas-Boas redoute tout particulièrement une chose : casser la dynamique de son buteur : « Il est beaucoup plus productif à gauche (où Dimitri Payet est intouchable) qu’à droite. Si je le relance en titulaire, je ne veux pas qu’il rate cette opportunité à cause des attentes placées en lui et ses performances ».