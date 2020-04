OM : André Villas-Boas valide à 100% la décision du gouvernement

true

Sur le site de L’Equipe, André Villas-Boas (OM) a réagi à l’annonce, par le gouvernement français, de l’arrêt de la saison en Ligue 1.

Quelques heures après l’annonce gouvernementale de ne pas reprendre la saison de Ligue 1, André Villas-Boas, l’entraîneur de l’OM, s’est exprimé sur le site de « L’Equipe ». Le technicien portugais a salué une décision « totalement logique » de la part d’Edouard Philippe, conscient que le protocole établi pour une éventuelle reprise était impossible à tenir.

« Je pense que c’est une bonne chose, cela va dans le sens du respect qu’il faut avoir pour les victimes de ce virus, en France et dans le monde », a-t-il poursuivi, pas vraiment soucieux de la manière dont les clubs résoudront la question des promotions – relégations ou de l’établissement des places pour la Coupe d’Europe :

« Je vais parler avec le club pour voir ce qu’il va se passer maintenant pour l’homologation ou non des résultats. Jusqu’à l’arrêt du Championnat, le classement était celui-là. Cet arrêt soulève d’autres problèmes dont un, décisif, qui est économique : les droits télés. La survie des clubs en dépend aussi. Mais la décision du gouvernement est logique, respectueuse de ce que l’on traverse en ce moment. Le plus important, c’est la santé, c’est de protéger tout le monde, et les décisions du gouvernement vont dans ce sens. Il faut que tout le monde ait conscience du moment dramatique que nous vivons ».