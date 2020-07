OM : ASSE, OL, LOSC, PSG… Un début de saison infernal attend Villas-Boas !

true

Si le calendrier de la saison de Ligue 1 sera officiellement dévoilé ce jeudi, l’Equipe a révélé quelques indiscrétions sur le début de saison corsé de l’OM.

Après des semaines de feuilleton sur l’arrêt forcé de la Ligue 1 en raison de la crise sanitaire, la compétition va reprendre ses droits dans un mois et demi. En cela, un cap important va être franchi ce jeudi puisque le calendrier officiel de la saison va être dévoilé.

En attendant la totalité du calendrier, l’Equipe a dévoilé ce mardi soir quelques indiscrétions sur ce qui attend l’OM. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la LFP n’a pas épargné les hommes d’André Villas-Boas. Entre la 1ère et la 6ème journée, l’OM va affronter l’ASSE (1ère journée), le PSG (3ème journée, match retour le 7 février pour la 24ème journée), le LOSC (4ème journée) et l’OL (6ème journée).

Un début de saison infernal qui aura au moins le mérite de vite placer les ambitions du club phocéen. En attendant le début de la Ligue des champions qui sera une autre paire de manches pour le club phocéen.