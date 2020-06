OM : Aulas calme le jeu avec Eyraud et les supporters marseillais

true

Le président de l’OL, s’il continue de dire qu’il a été diffamé par son homologue de l’OM, voudrait passer à autre chose avec lui.

Interviewé par Europe 1 hier soir, Jean-Michel Aulas a fait plusieurs annonces fortes concernant le marché des transferts de l’OL, s’est encore plaint de l’arrêt prématuré de la Ligue 1 en France… mais il a surpris quand a été évoqué le nom de Jacques-Henri Eyraud. Car s’il n’en démord pas concernant la tribune du président de l’OM dans Le Journal de Dimanche, dans laquelle il s’était fait traiter de « lider maximo », il semble inviter son grand rival à enterrer la hache de guerre…

« On n’a pas encore parlé d’une invitation de l’OM au tournoi que nous organiserons à Lyon avant la reprise de la Champions League. Ceci étant, tout est possible. Je pense qu’il faut dissocier ce qu’il s’est passé un jour dans le Journal du dimanche, où j’ai été diffamé et puis le reste. »

« Marseille fait partie des très grandes équipes. J’ai démarré le football à Marseille, avec un certain Bernard Tapie. Donc je sais ce qu’est le haut niveau et j’ai beaucoup admiration pour ce que Bernard Tapie a fait à Marseille. J’ai beaucoup de relations avec les supporters de Marseille, qui ont envie de gagner et qui ont cette formidable espérance de voir l’OM revenir au plus haut niveau. »