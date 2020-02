OM : Aurier et Olmeta encensent les supporters marseillais et fracassent le PSG

true

L’ancien du PSG Serge Aurier et l’ex de l’OM Pascal Olmeta se sont rejoints sur le fait que les Marseillais étaient plus attachés à leur club.

Lassé des succès parisiens uniquement dus à des années de dopage financier, beaucoup d’observateurs n’hésitent plus à descendre en flèche le PSG version Qatar. Rien que cette semaine, deux personnalités, l’une parisienne, l’autre marseillaise d’adoption ont trouvé le moyen, sans se concerter, de critiquer Paris tout en félicitant l’OM et ses supporters.

Ça a commencé mardi avec Serge Aurier dans France Football : « Depuis que je suis en Angleterre, ça m’est arrivé de faire des mauvais matches, mais on me parle de foot. Les gens sont vraiment fans. En France, à Marseille, et c’est ce que j’aime bien là-bas, tu ne verras pas de maillot de Paris. Ils sont fiers. Mais à Paris, combien de gens je vois avec le maillot de Marseille ? ».

Hier, pour le site footballclubdemarseille, Pascal Olmeta a lui aussi encensé les supporters marseillais, en faisant le comparatif qui tue avec le QSG : « Il est préférable de gagner des matches et de se lever le matin avec le sourire, tous les joueurs le savent. Je vais d’ailleurs faire allusion, et ça me fait plaisir, au Paris Saint-Germain. Tu vois aujourd’hui que ça part dans tous les sens… parce que tu n’as pas d’âme ! La chance, à Marseille, c’est que tu as un public. Tu perds 1-3 mais le public était encore là à la fin à acclamer les joueurs et rien qu’avec ça, tu feras ce qu’il faut au prochain match ».