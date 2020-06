OM : avec Marseille, Boudjellal a braqué les Ultras du SC Toulon

true

Agacé d’être vus comme un second choix de Mourad Boudjellal, les supporters du SC Toulon ont rédigé un communiqué lapidaire contre le dirigeant.

Ce vendredi, Mourad Boudjellal s’est retrouvé au centre d’une opération de communication bien huilée visant à porter publiquement une offre de rachat de l’OM par des fonds « étatiques et privés » émanant du Moyen-Orient. Sur RMC puis en conférence de presse alors qu’il s’apprêtait à récupérer la présidence du SC Toulon (National 2), l’ancien président du RCT a fait le show.

En annonçant qu’il n’avait pu se libérer du projet « pharaonique » (700 M€ évoqué) de reprise de l’OM et qu’il donnait sa priorité par rapport au Sporting, le néo-président (sous conditions) toulonnais s’est mis à dos les Ultras locaux.

Car si le SC Toulon n’est aujourd’hui qu’un modeste club de 4e division française, il est surtout l’un des clubs les plus passionnés à ce niveau, avec deux groupes de supporters actifs « Du passé je suis amoureux » et « Old Clan ». Dans un communiqué, les Varois ont fait part de leur mécontentement d’être vu comme une solution de secours de Boudjellal.

« En tenant une conférence de presse dans les locaux de notre Sporting pour présenter un projet de reprise d’un autre club avec lequel nous avons un antagonisme historique, celui qui disait vouloir s’appuyer sur le passé du Sporting crache à la figure de tous les amoureux du Sporting. C’est inacceptable… », peut-on lire. Si le deal avec l’OM ne se fait pas, les débuts promettent d’être compliqués…