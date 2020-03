OM : avec McCourt en garant, Marseille ne craint pas le dépôt de bilan

true

Si la crise du coronavirus crée une réelle incertitude au sein des clubs de L1 et de L2, l’OM peut être serein : Frank McCourt ne lâchera pas …

Après avoir fini la saison 2018-2019 avec plus de 90 M€ de déficit, l’OM peut légitimement craindre pour ses résultats financiers de la saison 2019-2020. En effet, sans Coupe d’Europe et faute d’avoir suffisamment vendu, le club phocéen se retrouvait déjà avec un déficit de 60 M€ à éponger avant même la crise du Covid-19.

Alors que Canal+ et – peut-être – beIN Sports ne paieront pas à leurs traites à l’échéance du 5 avril, l’Olympique de Marseille pourrait bien être contraint d’attendre plus longtemps sa prime de notoriété (14 M€) sur la saison en cours. Forcément, chez certains supporters, la crainte d’un dépôt de bilan a pu traverser l’esprit.

Journaliste pour le « Phocéen », Romain Canuti a cependant tenu à les rassurer, l’OM a une force que d’autres n’ont pas : un actionnaire puissant en la personne de Frank McCourt. « On est potentiellement en danger, mais actuellement on est moins en danger que d’autres clubs car nous on a un actionnaire, alors qu’il y a des clubs dont la vie dépend des droits TV. Nous on a quelqu’un qui est riche et qui est en capacité de faire un chèque s’il y a vraiment un souci. L’OM ne peut pas disparaitre », a-t-il assuré. Si le Bostonien n’est pas à plaindre, il n’a quand même pas les mêmes capacités financières que la famille Louis-Dreyfus.