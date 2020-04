OM : baisse des salaires, ça coince toujours chez les Olympiens

false

Alors que les joueurs n’ont pas encore donné leur accord pour une baisse des salaires, Eyraud et Zubizarreta montrent l’exemple à l’OM.

Il s’agit, à n’en pas douter, d’un geste fort. Qui montre que Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, et son directeur sportif, Andoni Zubizarreta, prennent bien conscience des sacrifices économiques que provoque l’épidémie du coronavirus. En effet, et c’est une information donnée par l’Agence France Presse il y a quelques minutes, les deux hommes ont annoncé lors d’une visio-conférence interne qu’ils allaient, à titre personnel, compenser la perte de salaire liée au chômage partiel de tous les employés rémunérés en-dessous de 2 300 euros bruts par mois.

Une décision qui n’est pas sans conséquence puisque, selon la Provence, elle concerne tout de même 80 employés. Par ailleurs, et cette fois au sujet des joueurs olympiens, la question de la baisse des salaires divise toujours autant.

« Impossible que quelqu’un accepte, par exemple, une baisse définitive de son salaire »

En effet, et toujours selon le quotidien marseillais, « l’accord va dans le bon sens », et « les efforts demandés »aux Olympiens « sont différents selon les niveaux de salaire ». « Mais si les droits télés de la saison ne devaient pas être intégralement versés, il faudrait aller plus loin ». C’est là que le bât blesse et que les avis divergent. « L’OM demande des efforts supplémentaires. Mais les joueurs voient que les choses ne sont pas très claires. Impossible que quelqu’un accepte, par exemple, une baisse définitive de son salaire », expose un intime du groupe. »