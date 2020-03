OM : Benedetto limite au minimum ses contacts avec les joueurs du PSG

true

Conscient de l’antagonisme entre l’OM et le PSG, Dario Benedetto ne s’autorise à discuter qu’avec trois joueurs Parisiens pour ne pas brusquer les supporters.

Confiné à son domicile depuis ce début de semaine, Dario Benedetto (OM, 29 ans) tue le temps en donnant des interviews. Hier, l’attaquant argentin a notamment accordé un entretien à « ESPN Argentina ».

Au delà de son appel au peuple argentin, invitant ses compatriotes à rester chez eux pour endiguer la pandémie de coronavirus, « Pipa » a évoqué des sujets plus légers (bien que pris très au sérieux par les fans des deux camps) : la rivalité OM – PSG en est une alors que le Classique est au programme de sa fin de saison. Dario Benedetto a reconnu que cet antagoniste est tel qu’il devait se limiter aux rapports minimum avec les joueurs du camp d’en face.

« Ce n’est pas comme Boca-River, mais il y a une grosse rivalité. On accepte que je parle avec les Argentins Icardi, Paredes et Di Maria, avec qui j’ai joué en sélection. C’est tout ! Après, je peux avoir des problèmes parce que la rivalité est grande et la passion des supporters ici est énorme, semblable à celle des Argentins », a-t-il lâché.