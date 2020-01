OM : Benedetto se fait torpiller par un entraîneur de légende

true

Peu prolifique depuis que l’OM s’est mis à tourner à plein régime, Dario Benedetto est la cible d’attaques virulentes de certains spécialistes du football. Notamment Guy Roux. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, le mythique entraîneur de l’AJ Auxerre, qui avait droit à sa chanson au Vélodrome, a expliqué qu’il ne comprenait pas pourquoi l’Argentin bénéficiait d’une telle confiance de la part d’André Villas-Boas.

« J’ai du mal à comprendre. Il fait des matches entiers dans lesquels on ne voit rien. Une petite remise par-ci, par là… Alors, il fait sûrement des mouvements, je ne sais pas… Mais enfin, c’est pas possible ! Un avant-centre, un attaquant, n’importe quoi, un joueur de foot, un offensif, c’est mieux que ça ! Je n’ai pas non plus remarqué qu’il était exceptionnel de la tête ou dans le jeu défensif comme Cavani, par exemple. Non, ce n’est pas possible… »

Et pourtant, si un entraîneur comme André Villas-Boas lui voue une telle confiance, il doit bien y avoir une raison, qui échappe aux experts, surtout qui sont dépassés…