OM : la résurrection de Benedetto programmée… à City ?

true

Mercredi, Benjamin Mendy était sur la pelouse du Bernabeu pour y disputer un 8e de finale de Champions League avec Manchester City. Le latéral gauche a grandement participé à la victoire des siens (2-1) mais il manquera le retour en raison d’un avertissement.

Mendy avait vu juste pour Benedetto

Quelques jours plus tôt, il avait été invité par Otro à désigner les quatre meilleurs joueurs ne participant pas à la C1. De la 2e place à la 4e, il a désigné son ami Paul Pogba (Manchester United), James Maddison (Leicester) et Gianluigi Donnarumma (AC Milan). Pour la 1ère, il a pensé à… Dario Benedetto, avec ce message montrant combien il aime l’OM.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

« Mon numéro 1, Dario Benedetto. Il joue pour Marseille et mon cœur est bleu, pour Marseille. C’est un très bon buteur. On peut voir les qualités qu’il a et il mouille le maillot, c’est tout ce qu’on aime. » Olympien entre 2013 et 2016, Benjamin Mendy a laissé une très belle image auprès des supporters phocéens. Il avait à sa manière prédit le triplé de Benedetto à Nîmes (3-2).