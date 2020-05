OM : bonus, primes de match, ce que rapporte la C1 aux Marseillais

false

Pour les joueurs de l’OM, une qualification en Ligue des Champions, ça rapporte gros. La preuve avec les primes accordées par la direction du club.

On le sait, les temps sont durs à l’OM. Et ce n’est pas l’épidémie du coronavirus qui a arrangé les affaires de Jacques-Henri Eyraud, déjà confronté, comme vous le savez, aux menaces de l’UEFA et à une possible exclusion de la Coupe d’Europe en cas de déficit trop important.

Dans le quotidien l’Equipe, du jour, on apprend que le Boss marseillais doit également faire face à un autre problème : les primes et autres bonus promis aux joueurs en début de saison. Et à l’OM, un accord on ne peut plus clair avait été trouvé : 100 000 euros brut pour chaque joueur de Villas-Boas en cas de qualification en Ligue des Champions. Dans la même veine, un autre deal avait même été trouvé entre représentants du groupe et Eyraud avant même que le championnat débute : 2 000 euros le point. Avant que le débat soit interrompu.

Différer les paiements

Depuis, Dimitri Payet consorts ont eu droit à de très jolies primes : 10 000 euros pour chacun après les victoires contre Lyon, Lille et 5 000 lors du succès à Monaco. Comme le souligne le quotidien sportif, Eyraud, face à toutes vos différentes primes et eu regard de la situation actuelle, tente de trouver des solutions pour différer les paiements.