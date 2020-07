OM : Boudjellal et Ajroudi contre-attaque !

true

Mardi soir, l’OM a informé porter plainte contre Boudjellal et Ajroudi. Ce mercredi, les deux hommes d’affaires ont répondu dans un communiqué.

Un épisode de plus entre l’OM et le duo Boudjellal-Ajroudi. Mardi soir, le club phocéen informait de son intention de porter plainte contre les businessmen. Depuis plusieurs, ils sont candidats à un rachat du club de la Canebière.

Devant cette attaque, les avocats d’Ajroudi ont répliqué. Ils ont transmis un communiqué auprès de La Provence. Maîtres Olivier Pardo, Yves Moraine, et Jonathan Siahou expliquent ainsi. « La direction actuelle de l’Olympique de Marseille a lancé une campagne de presse dénigrante à l’encontre de Monsieur Mohamed Ayachi Ajroudi. Cette stratégie agressive fondée sur une assignation qui ne résiste pas à l’analyse et qui contient des contrevérités ne doit tromper personne. Cette procédure relève à l’évidence de visées plus médiatiques que juridiques. Monsieur Mohamed Ayachi Ajroudi est un entrepreneur et homme d’affaires sérieux et respectable, passionné par le football, voulant faire de ce sport universel un vecteur de rassemblement et d’unité. Il a choisi l’OM parce que Marseille est justement la ville dans laquelle ce sport contribue fortement au dialogue et à la fraternité au-delà des fractures habituelles de nos sociétés. »

Dans la fin du communiqué, les avocats expriment la volonté du peuple marseillais de voir Mourad Boudjellal et Ajroudi arriver à la tête de l’OM. « Son projet a déjà rencontré un écho très important chez les supporters qui sentent la sincérité de son engagement pour l’OM dont il sait, lui, que c’est bien plus qu’une entreprise ! Nous ne laisserons en aucun cas porter atteinte à son honneur et à sa considération. Dans ces conditions, nous réagirons par toutes voies de droit à ces tentatives de déstabilisation. » L’affaire n’est décidément pas finie entre les deux camps opposés.