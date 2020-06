OM : Boudjellal prévient McCourt… Ajroudi va passer à l’attaque !

true

Sur RMC, Mourad Boudjellal confirme que le groupe d’investisseurs piloté par Mohamed Ayachi Ajroudi va formuler une lettre d’intention à Franck McCourt, le propriétaire de l’OM.

Mourad Boudjellal était l’invité de RMC ce lundi après-midi et il a évidemment été question du rachat de l’OM pour celui qui vient de prendre la présidence du SC Toulon. Boudjellal l’a confirmé : c’est bien l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi qui pilote le projet. «Il réunit un groupe d’investisseurs autour de lui. C’est le rassembleur, mais il aura la direction de ce pool. J’ai dit que c’était des fonds étatiques, du pétrole et de l’eau, ce n’est pas Levallois-Perret.»

L’ancien boss du RC Toulon n’a cependant pas confirmé la somme (700 M€) évoquée par certains médias… «Je n’ai jamais évoqué ces chiffres. Nous sommes en phase de négociations. Il y a des choses que je peux dire et d’autres, non », a-t-il expliqué.

Avant d’en dire plus sur sa stratégie adoptée… « On a fait un petit peu de bruit pour faire comprendre qu’on est un pool d’investisseurs intéressés et prêts à faire une proposition à McCourt. On a chanté au balcon. Il y a une offre qui va être faite. On attend quelques éléments financiers demain et après-demain, avec la clôture des comptes devant la DNCG, et une lettre d’intention sera envoyée cette semaine. Mais on ne fera pas l’erreur de mettre un montant dessus ».