OM : Boudjellal, Zidane, Cristiano Ronaldo… Ajroudi se livre sur un projet cinq étoiles !

Mohamed Ayachi Ajroudi, l’homme d’affaires franco-tunisien qui ambitionne de racher l’OM, s’est confié en longueur au Figaro.

Et alors que la tendance récente semblait à la discrétion pour tenter d’obtenir le rachat de l’OM, Ajroudi s’est au contraire lancé dans un discours des plus clinquants. En évoquant même Zidane ou Cristiano Ronaldo. Morceaux choisis.

Ajroudi n’est pas pressé d’acheter

« On était très près mais la presse a fait que ça s’est écarté. Mais maintenant, cela se calme un peu. Quand on voit les déficits des clubs, on ne peut pas se cacher. Les déficits sont là. Les chiffres vont décider, dire si ces messieurs vont continuer ou céder. Nous, on aime le club. On est supporter et ce n’est pas d’aujourd’hui. L’objectif est de se mettre autour d’une table pour discuter. Quel délai cela va prendre? Cela ne dépend pas de moi. Nous ne sommes pas aussi pressés que l’on peut le lire ou l’entendre. On veut faire un gentlemen’s agreement avec le propriétaire actuel. Nous ne sommes pas pressés. Nous avons notre équipe, on avance, sûrement. Mais nous ne sommes pas au stade de ce qu’on entend, des 700 millions… On est loin de tout ça. La presse est allée trop vite. »

Boudjellal, l’homme fort du club

« Ce n’est pas tout de trouver les financiers, il faut trouver les hommes aussi sur le terrain comme Mourad (Boudjellal) qui a bien réussi avec Toulon en partant de rien. Pour le sportif, j’ai opté pour lui. Il sera le président de l’Olympique de Marseille, rappelle Ajroudi. Il y aura d’autres spécialistes que vous allez découvrir. Des gens qui ont toujours été dans l’OM, le foot, le sport, des noms connus, certains très très connus. Nous ne sommes pas partis à l’aventure. L’équipe est prête à travailler dès demain. L’organigramme est là. »

La Ligue des champions, un rêve

« Je suis un gagneur et j’ai les ambitions qui vont avec. C’est le seul club français qui a gagné la Ligue des champions. La gagner, c’est le rêve. C’est dans les victoires qu’on rassemble encore plus autour de soi. C’est ça l’objectif. Ce n’est pas un objectif politique, l’Arabie contre le Qatar. Gagner le championnat de France serait un plaisir. On veut rentrer en compétition avec ce qui existe. Et gagner pourquoi pas la Coupe d’Europe. »

Dans la cour du PSG plus que de l’OL

« Ce serait plus proche du PSG que de Lyon. Ce n’est pas une question de chiffre pour de montant mais d’hommes capables d’apporter leur compétence. Mais nous serons là pour faire face. »

Le rêve Cristiano Ronaldo

« J’apprécie la grinta du Barça. Et un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Tout est possible dans la vie. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal. »

Avec Zidane sur le banc ?

« Celui en place est très bon, mais qu’est-ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? Zidane ? C’est l’avenir qui nous le dira. »