OM : Bouna Sarr tenté par une nouvelle expérience ?

Le latéral ou ailier droit de l’OM Bouna Sarr (27 ans) se fait ouvertement draguer pour rallier l’équipe nationale. Le sélectionneur Didier Six n’y va pas de main morte.

Bouna Sarr a peut-être pris le temps de réfléchir. Absent samedi face au SCO d’Angers en L1 (0-0), le joueur de l’OM (27 ans) a reçu un message plein d’ondes positives de Didier Six pour un éventuel avenir sous le maillot de la sélection guinéenne.

« Ce serait une chance de jouer la Coupe du monde »

« J’aimerais que Bouna nous rejoigne, a expliqué le champion d’Europe 1984, qui voit le Marseillais, d’origines guinéennes et sénégalaises, s’épanouir au poste d’arrière droit. Pour Bouna, ce serait une chance de jouer la Coupe du monde. » Six, en filigrane, lui permettrait aussi de devenir LA star de l’équipe en compagnie du milieu de Liverpool Naby Keita, capitaine en sélection.

Intéressé par cet appel du pied alléchant, Sarr va consulter sa famille et ses amis avant de livrer sa réponse, explique son entourage à nos confrères du Figaro. Pour mémoire, la Guinée est dans le groupe du Maroc pour les qualifications au Mondial 2022 au Maroc, qui débuteront à l’automne. Pour la course à la CAN au Cameroun, le Sily national est en tête de son groupe à égalité avec le Mali après deux journées.