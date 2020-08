OM : Bouna Sarr victime d’une agression par des hommes armés

false

La Provence rapporte que le défenseur de l’OM Bouna Sarr a été victime d’une agression par des hommes armés ce matin avant de se rendre à l’entraînement.

L’argent, la notoriété… le métier de footballeur fait des envieux. Dans le monde du ballon rond, il est très fréquent que les joueurs soient victimes de cambriolage. Une méthode très prisée par les cambrioleurs, puisque les footballeurs sont constamment en déplacement. D’autres, comme le home-jacking, sont plus violents et en ont poussé plus d’un au départ. Cette mésaventure est arrivée ce matin à Bouna Sarr, défenseur de l’Olympique de Marseille.

Comme le révèle La Provence, le joueur a été agressé ce matin aux alentours de 9h00 à son domicile alors qu’il se préparait pour se rendre à l’entraînement. Deux hommes armés ont forcé le défenseur olympien à leur donner des objets de valeur. Heureusement, Sarr et sa compagne n’ont pas été blessés durant l’agression.