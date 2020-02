OM : Caleta-Car donne la clef de son retour au sommet

true

Débarqué à Marseille à l’été 2018 accompagné d’une flatteuse réputation, Duje Caleta-Car n’a été que l’ombre de lui-même lors de sa première saison à l’OM. Mais cela va beaucoup mieux désormais, si bien que le Croate est devenu incontournable dans le onze de départ. Pour l’AFP, il a dévoilé l’origine de son retour en forme.

« Peut-être que l’état d’esprit a changé cette année, cette envie de gagner, d’aller de l’avant, qui n’étaient pas là l’année dernière. C’est vrai que le groupe est resté plus ou moins le même, mais l’entraîneur et son staff ont changé. Après la décevante saison dernière, ils ont réussi à nous élever à ce niveau-là, à faire en sorte que certains joueurs retrouvent la forme. »

« En effet, je me sens très en forme, sûr de moi. A chaque entraînement, chaque match je me sens fort, puissant, je sens que je domine les adversaires. L’année dernière, je venais d’arriver, je n’étais pas en forme, tout était nouveau en plus, j’évoluais dans un meilleur championnat, avec de meilleurs joueurs, et j’ai connu une baisse de confiance. Je n’étais pas au niveau où je suis aujourd’hui. J’ai réussi à m’adapter, j’espère que j’ai réussi à montrer à l’entraîneur, au club, aux supporters, que je mérite leur confiance, et qu’ils savent pourquoi ils m’ont fait venir ici. »

« Non, je n’ai pas eu de doutes. Dès que je suis arrivé à Marseille, dès mon premier entraînement, je me suis dit que je méritais d’être ici, que j’avais les qualités pour faire partie de ce grand club. C’est vrai qu’à la fin de ma première saison je me suis demandé comment allait être la deuxième, mais j’ai toujours cru en moi. »