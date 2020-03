OM : capitaine à la place de Mandanda ? Rongier ne se défile pas !

true

Arrivé de Nantes l’été dernier, le milieu de terrain Valentin Rongier se sent déjà très à l’aise à l’OM. Au point qu’il ne dirait pas non au capitanat dans le futur !

Longuement interviewé par Le Phocéen, Valentin Rongier a répondu avec son naturel habituel, mâtiné d’une grande franchise. Ainsi, quand il a été question de son leadership qui pourrait le conduire à récupérer le brassard de capitaine de l’OM, actuellement propriété de Steve Mandanda, le milieu de terrain ne s’est pas défilé. Au contraire, il est officiellement candidat !

« Ce ne sont pas des décisions qui m’appartiennent. Moi, je suis naturel, peut-être que j’ai un leadership en moi. Ca ne m’a jamais dérangé de parler, de discuter avec les autres, d’échanger. Parce qu’un capitaine, et c’est ce que Steve (Mandanda) fait très très bien, ce n’est pas que sur le terrain, c’est aussi en dehors. »

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

« Il faut communiquer avec le staff, avec le staff médical, s’intéresser un peu à tout pour que le groupe fonctionne bien. Et ça ce sont des choses auxquelles je m’intéresse donc oui d’ici quelque temps, quelques saisons, on me donne le brassard je ne pense pas que ça me posera problème. »