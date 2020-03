OM : ce dernier obstacle à une vente du club par Frank McCourt

true

La vente de l’Olympique de Marseille est un véritable serpent de mer. Et ce alors que Frank McCourt n’est propriétaire que depuis trois ans et demi. Mais l’Américain n’est là que pour faire des affaires et si une belle offre arrive, il est certain qu’il y réfléchira. Cependant, Nico, chroniqueur de Marseille Champion Podcat, estime qu’une vente ne se fera qu’après l’éventuel rachat du Parc Chanot.

« Je crois à la théorie des optiques, c’est à dire que si tu veux croire qu’une vente de l’OM est en train de se préparer, tu as des éléments pour y croire à fond. Mais si tu es rationnel, tu ne peux simplement dire que tu n’en sais rien. Ce qui a mis le feux au poudre, c’est une rumeur relayée à la fois par un journaliste de Canal+ Geoffroy Garétier, et un site internet à la crédibilité que l’on ne peut attester. »

« Les deux parlaient d’un intérêt d’investisseurs du Golfe. Nous, on n’est pas des marchants de rêve, on n’en sait rien on n’en a aucune idée. Récemment, Romain Mollina disait que McCourt serait à l’écoute… Mon opinion, c’est que si vente il y a, ce ne sera pas avant la décision de la délégation pour la Parc Chanot, ça me semble évident. Et ça, c’est prévu pour la fin 2021. »