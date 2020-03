OM : ce journaliste qui a jeté des piles sur Jérôme Rothen lors d’un Clasico

Le site consacré à l’OM Le Phocéen a interview le journaliste de RMC Jonathan MacHardy depuis chez lui, confinement oblige. Cela a donné l’occasion à ce dernier d’expliquer comment il était devenu supporter marseillais. Mais également de révéler qu’il avait tenté de blesser un consultant avec qui il travaille aujourd’hui !

« C’est très simple, je suis arrivé avec mon père en France en provenance d’Irlande j’avais une dizaine d’années et on est arrivé à Marseille. Je ne suis pas resté longtemps mais c’était mon premier contact avec la France et c’est tout naturel d’être pour le club de la ville où tu as le plus d’attaches. C’est très français de ne pas admettre quel club tu supportes. C’est plus honnête pour les auditeurs, les téléspectateurs, qui ont toutes les conditions pour analyser ce que tu racontes. Le plus important, c’est d’être objectif. »

« Le match dont je me rappellerais le plus souvent, il m’a fait le plus souffrir, on perd 4-2, le scénario était fou. J’essayais de lui jeter des piles dessus, et maintenant, ça fait bizarre de se dire qu’on est à la radio ensemble. Le pire, c’est que je l’aime bien, c’est un chic type. »