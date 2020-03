OM : ce qua va coûter à Marseille la pandémie du coronavirus

true

Déjà mal en point financièrement, l’OM va de surcroît faire face à d’importantes pertes en raison de la pandémie du coronavirus.

L’heure n’est plus aux calculs, ni même aux interrogations quant à une présence, ou non, en Ligue des Champions la saison prochaine. L’OM, au même titre que les clubs français, tente avant tout de se protéger et de trouver des solutions, rapides, pour faire face aux conséquences économiques que ne va pas manquer d’entraîner le coronavirus.

Si l’état des finances marseillaises inquiète depuis des mois, et que l’UEFA avait même sanctionné le club phocéen, un nouveau rapport de l’Observatoire du football du Centre Centre International d’Etude du Sport (Cies) de Neuchâtel délivre une énième mauvaise nouvelle. Pas de déficit antérieur cette fois, estimé à 90 millions d’euros on vous le rappelle, mais une valeur totale de transfert des joueurs des cinq grands championnats qui diminuerait de 28%, de 32,7 à 23,4 milliards d’euros. Et ce, il est important de le préciser, dans le cas où aucun match ne serait joué jusqu’à la fin du mois de juin.

« Footballeurs vieillissants avec contrats à court terme »

Pour l’OM, et le calcul est assez clair, cela signifierait une perte de 97 millions d’euros. Car, comme le précise le CIES, l’ampleur de la baisse, et donc de la perte, varie en fonction de plusieurs facteurs « tels que l’âge des joueurs, la durée du contrat, le cheminement de carrière et les performances récentes. La perte la plus importante en termes relatifs concerne les footballeurs vieillissants avec des contrats à court terme qui ont joué moins de matches au cours de la saison en cours que lors de la précédente ».

Comme le précise La Provence, plusieurs joueurs de l’effectif verront leur contrat arriver à leur terme en 2021 (Florian Thauvin, Maxime Lopez, Jordan Amavi, Valère Germain ou Steve Mandanda).